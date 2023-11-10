Вашингтон, 11 ноября, 2023, 02:20 — ИА Регнум. Лишь прекращение огня, а не кратковременные паузы, позволит избежать жертв в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом заявил 10 ноября на заседании Совета безопасности ООН постпред России при организации Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Российский представитель подчеркнул, эскалация конфликта недопустима и опасна. По словам Василия Небензи, реальной мерой, которая позволила бы избежать новых жертв, обеспечить гуманитарную помощь в этом направлении стало бы скорейшее прекращение огня, а не некие кратковременные паузы.

Дипломат также сказал, что российская сторона возмущена и шокирована тем, что целями ударов Израиля становятся школы, больницы, мечети, лагеря беженцев.

«Акцентируем, что целенаправленные удары по гражданским объектам — это вопиющее нарушение международного гуманитарного права. А соблюдение международного гуманитарного права — это императив. У любой войны есть правила», — обозначил позицию Небензя.

Как сообщало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон призвал к прекращению огня в секторе Газа, назвав удары израильской армии безосновательными и нелегитимными.

Ранее Макрон осудил ракетный удар по больнице в секторе Газа, который унёс сотни жизней. Ничто не может оправдать это деяние и удар по мирным жителям, сказал он. Также французский лидер указал на необходимость открытия гуманитарного доступа в сектор Газа.

В результате израильского удара по школе «Аль-Бурак» в секторе Газа погибли 25 человек.

Кроме того, 15 человек стали жертвами удара ЦАХАЛ по территории, которая находится в административном центре Газы возле больницы «Аш-Шифа».