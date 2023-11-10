Котовск, Тамбовская область, 11 ноября, 2023, 02:15 — ИА Регнум. В городе Котовске Тамбовской области в ночь на 11 ноября загорелось здание, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«11 ноября <…> поступило сообщение о пожаре в здании города Котовска. В результате происшествия погибших и пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

На момент прибытия первого пожарного расчёта была проведена разведка, выявлен очаг загорания. Спасатели приступили к ликвидации пожара.

В ряде СМИ появились неподтверждённые сведения, что пожар вспыхнул на пороховом заводе. Перед этим местные жители якобы слышали сильные взрывы на предприятии.

Как передавало ИА Регнум, днём 20 июня в Котовске на территории завода произошёл хлопок в одном из зданий с последующим возгоранием. В результате погибли пять человек, сотрудники подрядной организации, которая проводила в здании ремонтные работы.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек.

Глава Тамбовской области Максим Егоров назвал причиной пожара на пороховом заводе человеческий фактор, а не теракт.