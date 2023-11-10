Берлин, 11 ноября, 2023, 01:54 — ИА Регнум. Среди стран, которые выступают против выделения бесконечной военной помощи Украине, в частности, в размере до 20 млрд евро, оказалась тяжеловес Евросоюза Германия. Дипломаты ЕС считают, что когда речь идёт о больших деньгах, то всё может резко измениться. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного дипломата на условиях анонимности.

Сергей Корсун ИА Регнум Финансирование Украины

«План Европейского союза по выделению до 20 млрд евро Украине встречает сопротивление со стороны стран ЕС и может не выжить в его нынешнем виде», — считает собеседник агентства.

Автор Эндрю Грей отметил, что страны ЕС были одними из крупнейших доноров военной помощи Украине, предоставив оружия и техники на сумму около 25 млрд евро.

«Я пока не собираюсь объявлять предложенный план несостоятельным. Улучшения всегда можно внести. У Германии было много вопросов, и это справедливо. Мы говорим о больших деньгах», — заключил дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, Евросоюз вряд ли сможет выполнить обязательства по поставкам одного миллиона артиллерийских боеприпасов Украине к марту 2024 года, написало 10 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что рассчитывает до конца года согласовать военную помощь Украине на 2024 год в размере до €5 млрд. Пока главы МИД ЕС не достигли соглашения, добавил он.

Украина находится в трудном положении из-за сокращения помощи со стороны США, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.