Киев, 11 ноября, 2023, 01:17 — ИА Регнум. Глава офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак сравнил конфликт на Украине с забегом на 100 метров, где 70 метров Киев уже одолел.

President.gov.ua Андрей Ермак

Сравнивая конфликт с забегом, Ермак в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук сказал, что «последние 30 метров являются самыми тяжёлыми».

Вместе с тем, он не исключил, что ситуация может разрешиться «очень внезапно». Но точных ориентиров никто не знает.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство внутренних дел России объявило в розыск украинского активиста Геннадия Друзенко и телеведущую канала «1+1» Наталью Мосейчук по статье Уголовного кодекса РФ.

Призывы к насилию от разыскиваемых прозвучали в эфире украинского телеканала.

ВСУ потеряли за неделю на донецком направлении свыше 1590 военнослужащих и три танка.

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому после провала контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) остаётся только повышать градус своего красноречия, заявил 10 ноября на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Киеве понимают, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, заявил подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.