Вашингтон, 11 ноября, 2023, 01:23 — ИА Регнум. Власти США своими руками спровоцировали конфликты на Украине и Ближнем Востоке, заявил американский политик Аджаму Барака.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Некомпетентность администрации Джо Байдена является продолжением дилетантизма администрации бывшего президента США Барака Обамы. Штаты потерпели фиаско в Восточной Европе из-за конфликта на Украине. А теперь произошла катастрофа на Ближнем Востоке, — написал он в соцсети Х.

Политик добавил, что эти потрясения Соединённые Штаты устроили себе сами.

Как сообщало ИА Регнум, в МИД России объяснили, кому нужна эскалация в Израиле. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, западные власти через свои СМИ настойчиво продвигают тезис о том, что Россия заинтересована в обострении конфликта на Ближнем Востоке, но факты говорят об обратном. Именно США заблокировали российский проект резолюции Совбеза ООН из-за призыва к прекращению огня, напомнила дипломат.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что именно проводимая Соединёнными Штатами политика спровоцировала катастрофическое обострение ближневосточного конфликта. Вместо того, чтобы заниматься урегулированием ситуации, США поставляют в регион оружие и направляют туда авианосцы, добавил он.