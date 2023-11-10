Москва, 11 ноября, 2023, 00:44 — ИА Регнум. Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) на повторных слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) вновь высказались за дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой на четыре года. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

Иван Шилов ИА REGNUM Камила Валиева

CAS 10 ноября завершил слушания по делу спортсменки. Решение коллегии арбитров будет вынесено в январе 2024 года.

«Мы смогли представить наши аргументы перед судом и теперь ждём решения. Мы сохранили наш запрос на четырехлетний период дисквалификации и аннулирование всех результатов Валиевой с даты взятия пробы, в том числе на Олимпийских играх 2022 года в Пекине», — сообщили в WADA.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что в допинговом деле Валиевой виновата российская сторона, предоставив недружественным странам шанс указать на ошибки, а теперь нужно работать, чтобы эта ситуация поскорее завершилась.

Победительница олимпийского командного турнира фигуристов в составе сборной России Камила Валиева добивается восстановления её золотой медали чемпионата России. Спортсменка попросила вынести решение о том, что она невиновна или, что более существенно, нарушение правил не было преднамеренным.

При этом оповещение Валиевой о положительной допинг-пробе было проведено с нарушениями. Спортсменку должны были проинформировать о выявлении запрещённых средств одновременно с Международным союзом конькобежцев (ISU) и Всемирным антидопинговым агентством.

Валиеву обвинили в употреблении запрещённого препарата, который был обнаружен в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года. Результат этой пробы был обнародован во время Олимпиады в Пекине, когда фигуристка уже завоевала золото Игр в командном турнире. Одна из лабораторий нашла в крови у спортсменки триметазидин.