Киев, 10 ноября, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 млрд долларов от Евросоюза, Америки и МВФ, а также от стран-союзников, чтобы перекрыть дефицит госбюджета. В этом признался в своём Telegram-канале премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Шмыгаль

«Доходы бюджета составят 1,780 трлн гривен. Общие расходы бюджета — около 3,350 трлн. Практически каждый день ведём работу, чтобы получить поддержку партнёров на финансирование суммы дефицита бюджета», — сказал Шмыгаль.

По его словам, Украина ожидает получения 5,4 млрд долларов от МВФ, 18 млрд евро от ЕС и более 10 млрд долларов от США.

Помимо этого, Киев ждёт поддержку от Японии, Великобритании, Швеции, Португалии и других союзников.

Как сообщало ИА Регнум, Украина находится в трудном положении из-за сокращения помощи со стороны США, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Денег, которые, как предполагается, выделят США, недостаточно, не хватает ещё 2 млрд долларов, из расчёта, что эта сумма выделена на 13 месяцев. Железняк уверенно заявил, что, скорее всего, «дыру» перекроют другие доноры, но указал, что пока ни по одному из предполагаемых доноров нет подтверждений.

Принятый Верховной радой бюджет на 2024 год с дефицитом в 1,57 трлн гривен (более 43 мдрд долларов) будет стоить жизни украинцам, если правительство Украины не договорится с партнёрами о покрытии расходов. Об этом заявила председатель комитета по вопросам бюджета украинского парламента Роксолана Пидласа.