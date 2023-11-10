Москва, 10 ноября, 2023, 23:12 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал трёх бывших следователей Следственного комитета — их подозревают в нескольких должностных преступлениях. Об этом сообщили «РИА Новости» в суде.

Иван Шилов ИА REGNUM

В СИЗО до 10 января 2024 года по решению суда отправлены Рустам Юсупов, Сергей Ромодановский и Андрей Жирютин.

Фигурантов, в зависимости от роли, подозревают в организации преступного сообщества, получении взятки, фальсификации доказательств, незаконном задержании или заключении под стражу, а также привлечении заведомо невиновного к ответственности или неправомерном возбуждении уголовного дела.

Известно, что Юсупов был руководителем Хорошевского межрайонного следственного отдела СК. Ромодановский возглавлял следственное управление по Северо-Западному административному округу ГСУ СКР по Москве. Жирютин был следователем.

Сергей Ромодановский — сын Константина Ромодановского, занимавшего пост директора Федеральной миграционной службы с 2005 по 2016 год.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2016 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал указ об увольнении Константина Ромодановского с должности директора упразднённой Федеральной миграционной службы РФ.