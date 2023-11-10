Тель-Авив, Израиль, 10 ноября, 2023, 22:50 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила контроль над опорными пунктами палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа. Об этом Армия обороны страны сообщила в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации ведомства, израильские военные уничтожили около 150 «террористов».

Под контроль взяты опорные пункты ХАМАС.

Как сообщало ИА Регнум, ЦАХАЛ организует контроль безопасности в секторе Газа после уничтожения ХАМАС, заявил 10 ноября премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Президент России Владимир Путин назвал палестино-израильский кризис ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование ситуации.

Глава государства заявил, что эффективным путём решения конфликта на Ближнем Востоке является создание полноценного палестинского государства.