Женева, Швейцария, 10 ноября, 2023, 22:45 — ИА Регнум. Сложившаяся в секторе Газа гуманитарная обстановка осложняет переговорный процесс по освобождению заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, заявила постоянный представитель Катара при ООН в Женеве Хенд Абдалрахман Аль-муфтах.

«Ухудшение гуманитарной ситуации в Газе осложняет переговоры. Катар совместно работает со своими партнёрами, в том числе с США, над этим вопросом», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что Катар продолжает работать над вопросом о заложниках.

Как сообщало ИА Регнум, по информации саудовского телеканала Al Hadath, Израиль и ХАМАС достигли договорённости по обмену пленными. Группировка пообещала отпустить 100 женщин и детей из числа заложников в обмен на освобождение палестинских женщин и подростков, находящихся в заключении в израильских тюрьмах.

По данным неправительственной организации Комитета по делам палестинских заключённых, службами безопасности Израиля было задержано более 2,1 тыс. палестинцев с начала эскалации конфликта 7 октября.

Ранее помощник госсекретаря США Барбара Лиф заявила, что прекращение огня в секторе Газа не означает немедленного освобождения всех заложников, удерживаемых в плену у палестинского движения ХАМАС.