Вашингтон, 10 ноября, 2023, 22:42 — ИА Регнум. Власти США, пока Джо Байден находится на посту президента, не допустят расследования диверсии на газопроводах «Северный поток». Ситуация может измениться в том случае, если новый избранный президент будет заинтересован в правдивых результатах. Об этом заявил «РИА Новости» главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам Васильева, Белый дом уже выслушал несколько версий, в том числе и от известного журналиста Сеймура Херша о том, что решение о теракте принимал президент Байден.

«Фабула истории является выдумкой от начала до конца. И больше к этой проблеме администрация Байдена не возвращалась. Администрация Байдена заниматься этим вопросом не будет, она ушла в глухую оборону», — сказал Васильев.

При этом эксперт не исключил, что утечка информации, на которую в своём расследовании опирался Херш, была в какой-то мере одобрена Белым домом для того, чтобы все поняли, что шутки с США плохи.

По мнению Владимира Васильева, Байдену и его окружению было необходимо «показать союзникам, насколько далеко способны зайти США».

«Европе показали её новую энергетическую реальность. США действительно пытаются оставить Европу без дешевых энергоносителей и тем самым опустить конкурентоспособность европейской экономики», — резюмировал учёный.

Как сообщало ИА Регнум, больше всех заинтересованы в уничтожении «Северных потоков» были американцы — поставщики энергоносителей в Европу, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Власти Дании, Швеции, Германии начали «расследование», но не допустили до него Россию. Журналист Сеймур Херш ранее опубликовал расследование, в котором заявил, что к теракту на «Северных потоках» причастны США.

Херш заявил, что приказ о минировании газопроводов отдал лично Байден.

Некоторые западные представители Совбеза ООН не стремятся выяснить информацию об итогах расследования подрыва «Северных потоков» и привлечь к ответу виновных в теракте, заявил журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Россию не допустили до расследования терактов на «Северных потоках», а со стороны ООН такая работа не велась. Об этом сообщил 10 ноября на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.