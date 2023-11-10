Москва, 10 ноября, 2023, 22:28 — ИА Регнум. В Москве в очереди за билетами на новогоднюю постановку балета «Щелкунчик» в Большом театре пострадали в результате давки два человека, сообщил 10 ноября источник РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что кто-то из стоящих в очереди людей пожаловался на нехватку билетов. После этого возникла давка, люди начали толкаться и двинулись вперёд. В итоге две девушки оказались придавлены. К месту происшествия вызвали медиков, добавил источник.

Известно, что влезшего без очереди за билетами на «Щелкунчика» мужчину вывели правоохранители.

Ранее стоявшие в очереди за билетами в театр люди жаловались на перекупщиков и сложность получения перед покупкой билета необходимого браслета. Первая выдача браслетов началась в полночь 4 ноября. С тех пор у Большого театра образовалась огромная очередь.

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Как сообщало ИА Регнум, в июне в Комсомольске-на-Амуре ко Дню защиты детей местная сеть гипермаркетов решила угостить ребят бесплатным мороженым в магазине на улице Дикопольцева. Из-за большого наплыва желающих случилась давка, сотни детей и подростков кричали, толкались, некоторые дети падали. Инцидентом заинтересовалась прокуратура.

Многие горожане в социальных сетях обвинили в произошедшем родителей, которые «не смогли воспитать детей как подобает», другая часть комментаторов обвинила в инциденте организаторов, не продумавших все нюансы мероприятия и не предусмотревших вероятность «эффекта толпы».