Подольск, Московская область, 10 ноября, 2023, 21:30 — ИА Регнум. Водитель грузовой машины Василий Бурлаков, который ехал за автомобилем, оказавшимся на мосту в Подольске во время обрушения, смог вовремя остановиться и предотвратить падение многотонного автомобиля в обрыв.

Пресс-служба прокуратуры Московской области

Бурлаков был первым, кто бросился на помощь пострадавшей женщине и вытащил её из автомобиля. Он перенёс женщину в безопасное место, а после сообщил о ЧП экстренным службам.

«Не чувствую себя героем, такая ситуация могла произойти с любым», — сказал он «Известиям».

Как сообщало ИА Регнум, 10 ноября в Московской области обрушился пролёт моста через реку Пахра на автодороге Кутьино — Дубровицы. В момент обрушения по мосту проезжал автомобиль, он тоже рухнул вниз. Пострадала 60-летняя женщина-водитель.

Подмосковная прокуратура начала проверку в связи с ЧП, а следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.

И. о. главы Подольского городского округа Григорий Артамонов уточнил, что специалисты исключили возможность террористического акта на месте обрушения моста под Подольском.