Рим, 10 ноября, 2023, 21:10 — ИА Регнум. Креативный директор бренда Moschino Давид Ренне умер в возрасте 46 лет, сообщается на странице компании в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«С глубокой скорбью и печалью Moschino сообщает, что Давид Ренне ушёл из жизни 10 ноября 2023 года в Милане», — сказано в сообщении.

Руководство бренда выразило соболезнования друзьям и близким Ренне.

Как уточняет газета Corriere della Sera, 6 ноября Ренне перенёс операцию из-за проблем с сердцем. Модельер скончался в отделении реанимации спустя три дня.

Давид Ренне в течение 20 лет занимался разработкой женских коллекций в модном доме Gucci. К работе в качестве креативного директора Moschino он приступил 1 ноября, свою первую коллекцию для этого бренда он должен был представить в феврале 2024 года.