Газа, Палестина, 10 ноября, 2023, 20:47 — ИА Регнум. В результате израильского удара по школе «Аль-Бурак» в секторе Газа погибли 25 человек, заявил 10 ноября директор больницы «Аш-Шифа» Мухаммед Абу Сальмия телеканалу Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум

«К нам поступили 25 погибших после обстрела школы «Аль-Бурак», — сказал он.

Ранее министерство здравоохранения сектора Газа сообщало, что армия Израиля нанесла удары истребителями по психиатрической и офтальмологической больницам, в результате чего основные части зданий были разрушены.

Кроме того, 15 человек стали жертвами удара ЦАХАЛ по территории, которая находится в административном центре Газы возле больницы «Аш-Шифа». По данным администрации медицинского учреждения, на момент обстрела возле больницы стояли несколько автомобилей скорой помощи, готовых везти раненых палестинцев на контрольно-пропускной пункт «Рафах» для выезда в Египет. Машины попали под удар.

Также палестинское агентство WAFA сообщало в ночь на 4 ноября об ударе ЦАХАЛ по школе на севере Газы, в которой расположен центр размещения беженцев. Палестинское движение ХАМАС возложило ответственность за это на американское руководство и президента США Джо Байдена.

Как передавало ИА Регнум, постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя в ходе своего выступления в Совете Безопасности ООНуказал на слепоту Запада по отношению к обстрелам Газы и Донбасса. Избирательность западных представителей в Совбезе ООН и их двойные стандарты уже являются аксиомой, в этом смогли убедиться жители Газы и проживающие на оккупированных Израилем территориях палестинцы, указал в своей речи Небензя.