Вильнюс, 10 ноября, 2023, 20:42 — ИА Регнум. Литовский девятиклассник Игнас Павловичюс высказал недовольство школьной программой и новым курсом «Жизненные навыки» во время выступления в сейме (парламенте). Об этом сообщает 10 ноября «Sputnik. Литва».

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам юноши, его брат-шестиклассник уже слышал на уроках положительную информацию о прерывании беременности, а некоторые школьники «засыпаны ЛГБТ-информацией».

«Я считаю, что мы должны любить и уважать каждого. И зачем вы подсовываете нам такую информацию, где она не нужна? Об этом мы можем спросить у родителей. Не используйте нас как политический инструмент», — сказал он.

Также школьник задал вопрос, почему он должен изучать какие-то культуры представителя ЛГБТ, уважать и любить его, в то время как русского и палестинца должен ненавидеть.

Павловичюс предположил вместо этого сосредоточиться на физкультуре или других предметах: иностранных языках, физике, химии.

Как передавало ИА Регнум, российский футболист Андрей Панюков заявил, что в Литве сталкивался с русофобией. Он выступал за литовский клуб «Атлантас» с 2015 по 2017 год. В настоящее время 29-летний спортсмен играет за белорусский «Нафтан».

С 11 сентября 2023 года Литва запретила въезд автомобилям с российскими номерами, за исключением следующих транзитом в Калининградскую область или из неё. Ряд европейских стран последовали её примеру и также ограничили передвижение транспортных средств с номерами РФ.