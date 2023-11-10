Грозный, 10 ноября, 2023, 20:11 — ИА Регнум. Руководителем управления ФСБ России по Чечне назначен Дмитрий Кечкин, ранее возглавлявший УФСБ по Ингушетии. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров 10 ноября в своём Telegram-канале.

Кадр из Телеграм — канала

Он выразил уверенность, что руководство Кечкина повысит эффективность ведомства, а взаимодействие с местными правоохранительными органами и органами власти выйдет на более качественный уровень.

«Со своей стороны окажем всё необходимое содействие», — заверил Кадыров.

Он отметил, что Кечкина ему представил генерал-лейтенант ФСБ Сергей Сапунков. С новым главой УФСБ обсудили пути дальнейшего взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности.

Кадыров 2 ноября сообщил о назначении генерал-майора полиции Аслана Ирасханова министром внутренних дел по Чеченской республике, прежде занимавшего должность замминистра. Начальником полиции — первым заместителем министра внутренних дел Чечни был назначен Дени Айдамиров.