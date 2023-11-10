Мец, Франция, 10 ноября, 2023, 20:10 — ИА Регнум. Российский теннисист Александр Шевченко вышел в финал турнира категории ATP-250 в Метце (Франция).

(сс) Hameltion Александр Шевченко

В полуфинальном матче Шевченко одержал победу над французским теннисистом Пьером-Югом Эрбером. Встреча продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Шевченко восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету его соперника десять эйсов, три ошибки на подаче и один брейк из трёх.

В своём дебютном финале Шевченко, который является 63-й ракеткой мира, встретится либо с победителем матча между итальянцем Фабио Фоньини и французом Уго Умбером.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 29 октября российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведевпотерпел поражение от представителя Италии Янника Синнера в финале турнира в Вене (Австрия). Встреча продолжалась 3 часа 4 минуты и завершилась со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 3:6.