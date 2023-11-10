Москва, 10 ноября, 2023, 20:04 — ИА Регнум. Правила выплаты компенсаций иностранным холдингам на время приостановления их прав в отношении крупных компаний утвердило правительство РФ. Соответствующее постановление опубликовано 10 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM

В документе, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, говорится о правах иностранных холдингов на организации, которые в России относятся к экономически значимым.

Согласно постановлению, экономически значимая организация принимает решение о компенсации при обращении холдинга к ней. Размер выплаты устанавливается в зависимости от долей владения акциями и их рыночной стоимости.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому можно обменять часть заблокированных в России средств иностранных инвесторов на замороженные активы россиян. документ предлагает механизм продажи зарубежных активов россиян иностранцам с заблокированными в России счетами. Западные инвесторы смогут приобрести у россиян иностранные бумаги за счёт денежных средств со счетов типа «С».