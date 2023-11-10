Тель-Авив, Израиль, 10 ноября, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Футболисты сборной Израиля попали в зону обстрела ХАМАС и были вынуждены прятаться на обочине дороги. Об этом 10 ноября сообщил вызванный в израильскую команду защитник московского «Динамо» Эли Даса.

Кадр из видео

«Наша реальность. По пути в аэропорт», — написал Даса в соцсетях, выложив фото инцидента.

Игроки покинули свой автобус и укрылись на обочине дороги из-за воздушной тревоги, которая началась из-за ракетного обстрела со стороны ХАМАС.

В этот момент воздушной тревоги футболисты ехали в аэропорт Тель-Авива, чтобы вылететь на отборочный матч Евро-2024 со сборной Косова, который должен пройти 12 ноября.

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Как передавало ИА Регнум, 7 октября движение ХАМАС провело масштабную ракетную атаку на территорию Израиля, захватив ряд населённых пунктов. Израиль в ответ начал операцию «Железные мечи». По состоянию на 6 ноября число погибших от бомбардировок Израиля в секторе Газа превысило 10 тыс. человек. Минздрав анклава уточнил, что жертвами воздушных налётов в том числе стали 4104 ребёнка.