Москва, 10 ноября, 2023, 20:00 — ИА Регнум. Место министерской встречи стран Ближнего Востока по палестино-израильскому урегулированию не является принципиальным для России, главное определить её временные рамки, заявил 10 ноября спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

Council.gov.ru Михаил Богданов

«Насчёт места проведения такой встречи у нас никаких нет предпочтений, имею в виду, что должно быть найдено удобное для всех консенсусное место проведения. Для нас главное — временные рамки», — сказал Богданов, слова которого приводит ТАСС.

Дипломат добавил, что российской стороне видится предпочтительным, чтобы позитивные процессы проходили быстрее. По словам Богданова, такая встреча давно назрела — ещё до событий, случившихся 7 октября.

Как передавало ИА Регнум, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что предстоящие 11 ноября саммиты Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде могут положить конец обострившемуся конфликту в секторе Газа.

По словам турецкого лидера, главными темами на саммитах ОИС и ЛАГ станут незамедлительное прекращение огня в секторе Газа и дальнейшее урегулирование конфликта, а решения, принятые на заседаниях, помогут остановить военные действия Израиля.

На саммите Организации экономического сотрудничества в Ташкенте Эрдоган обвинил страны Запада в лицемерии и проявлении политики двойных стандартов на фоне кризиса в секторе Газа. По словам турецкого лидера, те, кто закрывает глаза на сжигание Корана, терпеть не могут флаг Палестины. Он призвал страны ОИС к совместным усилиям для урегулирования палестино-израильского конфликта.

Президент России Владимир Путин 30 октября заявил, что эффективным путём решения конфликта на Ближнем Востоке является создание полноценного палестинского государства. Глава государства также указал на невозможность оправдать удары по сектору Газа.