Московская область, 10 ноября, 2023, 19:50 — ИА Регнум. Появилось видео из мечети в подмосковном Дзержинском, куда 10 ноября ворвался мужчина с муляжом гранаты и угрожал расправой. Кадры опубликовал Telegram-канал «112».

Кадр из видео

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Как ранее сообщало ИА Регнум, в Дзержинском мужчина пришёл с гранатой в мусульманскую молельню во время намаза. Его удалось задержать, когда он собирался выдернуть кольцо. Это был 45-летний местный житель Алексей Бинявский.

Перед этим он ходил стричься в барбер-шоп, там выпил и украл декоративную гранату. В состоянии алкогольного опьянения мужчина пришёл в молельню и достал муляж. Позже его задержали.