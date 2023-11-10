В Россию с начала спецоперации прибыло с Украины более 5 млн человек
Небензя: Россия приняла более 5 млн человек с Украины после начала спецоперации
Нью-Йорк, США, 10 ноября, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Свыше пяти миллионов человек прибыло на территорию России с Украины и республик Донбасса после начала специальной военной операции, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на неформальном заседании Совета безопасности организации.
«С момента начала специальной военной операции российские регионы приняли более пяти миллионов добровольно выехавших в нашу страну жителей Украины и республик Донбасса, из них более 730 тысяч — дети. Подавляющее большинство этих детей прибыли вместе с родителями или другими родственниками», — приводит слова Небензи агентство ТАСС.
Дипломат также уточнил, что среди прибывших более двух тысяч воспитанников детских домов ДНР и ЛНР, которые прибыли в Россию вместе со своими воспитателями.
Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей в подконтрольных Киеву районах ДНР и Херсонской области. Тогда сообщалось, что около 250 детей должны быть эвакуированы из восьми населённых пунктов в Артёмовском и Покровском районах ДНР, которые остаются под контролем Киева, до наступления холодов. Детей будут вывозить в сопровождении одного из родителей или законного представителя.
В июле в ДНР прошла пресс-конференция, участники которой рассказали о случаях принудительного вывоза детей Донбасса за границу украинскими властями. Так, на Западную Украину вывезли дочь жительницы города Счастье в ЛНР Лилии Веремеевой. По словам женщины, её дочь готовили к последующей отправке за границу. В документах у девочки значилось, что она — сирота.