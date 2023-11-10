Нью-Йорк, США, 10 ноября, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Свыше пяти миллионов человек прибыло на территорию России с Украины и республик Донбасса после начала специальной военной операции, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на неформальном заседании Совета безопасности организации.

ГУ МЧС по Омской области Беженцы с Украины прибыли в Омск

«С момента начала специальной военной операции российские регионы приняли более пяти миллионов добровольно выехавших в нашу страну жителей Украины и республик Донбасса, из них более 730 тысяч — дети. Подавляющее большинство этих детей прибыли вместе с родителями или другими родственниками», — приводит слова Небензи агентство ТАСС.

Дипломат также уточнил, что среди прибывших более двух тысяч воспитанников детских домов ДНР и ЛНР, которые прибыли в Россию вместе со своими воспитателями.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей в подконтрольных Киеву районах ДНР и Херсонской области. Тогда сообщалось, что около 250 детей должны быть эвакуированы из восьми населённых пунктов в Артёмовском и Покровском районах ДНР, которые остаются под контролем Киева, до наступления холодов. Детей будут вывозить в сопровождении одного из родителей или законного представителя.

В июле в ДНР прошла пресс-конференция, участники которой рассказали о случаях принудительного вывоза детей Донбасса за границу украинскими властями. Так, на Западную Украину вывезли дочь жительницы города Счастье в ЛНР Лилии Веремеевой. По словам женщины, её дочь готовили к последующей отправке за границу. В документах у девочки значилось, что она — сирота.