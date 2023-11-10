Москва, 10 ноября, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Младенческая смертность в России рекордно низкая, заявил 10 ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая на форуме «Россия».

Официальный сайт правительства России

«Сегодня показатели младенческой смертности самые низкие за всю историю России. Если сравнить их с другими странами, то это фактически на 20% ниже, чем в США», — сказал он.

Министр уточнил, что в стране работает более 180 перинатальных учреждений, специалистам удаётся выхаживать даже детей весом от 500 граммов.

«По поручению президента был реализован колоссальный проект. Забота о новорождённом — это то, с чего начинается крепкая семья», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее Мурашко заявлял, что разрыв детской смертности между селом и городом в России стал минимальным. Он отметил, что это является хорошим трендом и результатом, однако подчеркнул, что идеальный результат пока не достигнут и к нему нужно стремиться, меняя систему здравоохранения в лучшую сторону.

В августе президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с рождаемостью в России остаётся сложной, поэтому необходимы дополнительные меры, чтобы переломить её в лучшую сторону и поддержать семьи. Как отметил президент, в регионах запустили программы по повышению рождаемости, правительству поручили оказать соответствующую поддержку. Путин призвал объединить усилия для кардинального изменения ситуации. Он отметил, что сложность всей ситуации связана также с общим уровнем жизни, со множеством приоритетов у семей в целом, у женщин детородного возраста в частности.