Мурашко сравнил показатели младенческой смертности России и США
Мурашко: показатели младенческой смертности в России на 20% ниже, чем в США
Москва, 10 ноября, 2023, 19:25 — ИА Регнум. Младенческая смертность в России рекордно низкая, заявил 10 ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая на форуме «Россия».
«Сегодня показатели младенческой смертности самые низкие за всю историю России. Если сравнить их с другими странами, то это фактически на 20% ниже, чем в США», — сказал он.
Министр уточнил, что в стране работает более 180 перинатальных учреждений, специалистам удаётся выхаживать даже детей весом от 500 граммов.
«По поручению президента был реализован колоссальный проект. Забота о новорождённом — это то, с чего начинается крепкая семья», — сказал он.
Как передавало ИА Регнум, ранее Мурашко заявлял, что разрыв детской смертности между селом и городом в России стал минимальным. Он отметил, что это является хорошим трендом и результатом, однако подчеркнул, что идеальный результат пока не достигнут и к нему нужно стремиться, меняя систему здравоохранения в лучшую сторону.
В августе президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с рождаемостью в России остаётся сложной, поэтому необходимы дополнительные меры, чтобы переломить её в лучшую сторону и поддержать семьи. Как отметил президент, в регионах запустили программы по повышению рождаемости, правительству поручили оказать соответствующую поддержку. Путин призвал объединить усилия для кардинального изменения ситуации. Он отметил, что сложность всей ситуации связана также с общим уровнем жизни, со множеством приоритетов у семей в целом, у женщин детородного возраста в частности.