Санкт-Петербург, 10 ноября, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» и сборной России Иван Сергеев заявил, что может позволить себе употребление алкогольных напитков во время праздников.

Дарья Драй ИА REGNUM

«Как отношусь к алкоголю? Могу с родителями на праздниках. На Новый год у меня традиция — каждый раз праздновать его с родителями в Череповце. На праздники могу выпить, а когда идёт сезон — нет», — сказал Сергеев в интервью Youtube-проекту «СБГ ШОУ».

Сергеев подписал контракт с «Зенитом» в январе 2022 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 28-летний форвард сыграл 12 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Как сообщало ИА Регнум, 4 ноября «Зенит» на выезде одержал победу со счётом 2:0 над калининградской «Балтикой». Сергеев открыл счёт в матче на 63-й минуте. До этого он забивал «Ахмату», «Уралу», «Факелу» и «Динамо».