Москва, 10 ноября, 2023, 18:59 — ИА Регнум. «Роснефть», Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) и негосударственный институт развития «Иннопрактика» организовали и провели в этом году уникальную научную экспедицию в российской Арктике, продолжив начатые в 2022 году исследования. Впервые сразу во всех морях региона были отобраны образцы горных пород, слагающих шельф. Результаты представили на пресс-конференции на международной выставке-форуме «Россия».

Иван Шилов, ИА REGNUM Арктика

Более 1000 метров керна, добытые сразу с двух российских буровых судов, помогут ученым не только уточнить прогнозы по нефтегазовому потенциалу региона, но и обосновать естественное продолжение структур российского шельфа в Северном Ледовитом океане.

Директор департамента научно-технического развития и инноваций «Роснефти» Александр Пашали рассказал, что компания уже более 10 лет реализует самую масштабную с советских времен программу научных исследований Арктики. За это время были проведены экспедиции по исследованию ледников, айсбергов, морской и прибрежной зон, редких видов животных и птиц.

«В рамках проекта охвачены уже почти все моря российской Арктики, если интегрально посмотреть на эти работы, то за четыре полевых сезона пробурено 26 скважин, были отобраны более 2 километров керна, из них половина — в этом году», — сказал Александр Пашали.

На брифинге журналистам показали гранит, отобранный из континентальной коры Чукотского моря. Этот керн отправят на анализ, чтобы установить геологическую природу и возраст геологических комплексов.

Как отметил руководитель федерального агентства по недропользованию Евгений Петров, работа по изучению шельфа Арктики крайне важна, так как этот регион является одним из самых малоизученных, особенно в центральной части Северного Ледовитого океана. Восточная Арктика — один из тех малоизученных регионов, где еще можно сделать крупные геологические открытия.

«В российской Арктике, в наших окраинных морях, очень много таких мест, где можно относительно недорогим способом получить уникальные геологические результаты. Особенно если говорить про Восточную Арктику — сегодня она крайне слабо изучена бурением, в основном мы опираемся на дистанционные методы, которые зачастую не всегда позволяют однозначно ответить на те или иные вопросы», — сообщил руководитель ведомства.

Также Евгений Петров отметил, что тот керн, который сегодня поднят, позволяет по-новому взглянуть на этот регион не только в части геологической истории, но и в части перспектив нефтегазоносности.

По результатам исследований может быть разрешен и многолетний спор научного сообщества о распространении подводной палеомерзлоты на шельфе северных морей.

Объемы работ увеличиваются с каждым годом, но не ограничиваются только бурением. «В рамках одной из сейсморазведочных экспедиций «Роснефть» и Роснедра организовали опытные работы по испытанию технологии широкополосной сейсморазведки, недавно разработанный со специалистами «Иннопрактики», — добавил Александр Пашали. По его словам, новейшая отечественная разработка не имеет аналогов в мире.

По словам директора по исследованиям и разработкам компании «Иннопрактика» Владимира Лакеева, инновация стремительно прошла путь от лабораторного прототипа до промышленного использования, показав высокую результативность еще в одной совместной экспедиции «Роснефти» и федерального агентства «Роснедра» — в морях Лаптевых и Баренцевом.