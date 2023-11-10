Москва, 10 ноября, 2023, 19:22 — ИА Регнум. Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро должна быть лишена российского гражданства за пропаганду нетрадиционных отношений, соответствующие обращения направлены в Генпрокуратуру и МВД России. Об этом сообщили 9 ноября в пресс-службе общественной организации «Сибирская правозащитная группа «Радетель».

(сс) DonSimon

Общественники напомнили, что Орейро поклялась соблюдать российское законодательство и уважать её ценности, когда принимала присягу. Вместе с тем она транслирует «открытую и последовательную позицию по продвижению нетрадиционных сексуальных отношений», что подпадает под статью 6.21 КоАП РФ.

Так, ранее на своём концерте в Москве она подняла флаг ЛГБТ, потом пришла на интервью в студию «Русского радио» в свитере радужной расцветки, а в минувшем году снялась обнажённой в сапогах с ЛГБТ-символикой. В начале ноября 46-летняя Орейро выступила с голой грудью в ходе парада сексуальных меньшинств в Аргентине.

Активисты потребовали привлечь Наталию Орейро к административной ответственности и принять меры по прекращению гражданства РФ.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал указ о принятии Орейро в гражданство в октябре 2021 года. Паспорт артистка получила через месяц в Буэнос-Айресе, там же она принесла присягу. После начала спецоперации России на Украине Орейро высказалась против такого решения Москвы.