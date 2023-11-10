Бишкек, 10 ноября, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Конституционный суд (КС) Киргизии запретил использование в республике матчества из-за негативной реакции подавляющей части общества на введённое ранее разрешение, говорится в документе, опубликованном на сайте суда.

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«С учётом сложившихся обстоятельств председателем Конституционного суда 11 октября 2023 года было внесено на рассмотрение Конституционного суда представление о пересмотре решения от 30 июня 2023 года в части, касающейся института матронима. Решение окончательное и обжалованию не подлежит», — говорится в решении суда.

В документе также отмечается, что это решение обязательно для исполнения всеми государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами на территории страны.

Летом 2023 года Конституционный суд принял по данному поводу противоположное решение, разрешив гражданам страны после наступления совершеннолетия самостоятельно выбирать — хотят ли они иметь отчество или матчество.

Причём использование матчеств допускалось гражданами, которые пережили негативный опыт, связанный с ролью отца в их жизни. При этом психологические либо физические травмы, полученные от отца, должны были подтверждаться судебным актом.

Это вызвало резкую критику в адрес суда со стороны депутатов национального парламента и представителей других органов власти. Парламентарии в связи с этой ситуацией даже приняли специальный закон, позволяющий отменять решения КС.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года гражданка Украины, предположительно, первой в стране сменила отчество на матчество. Девушка в 16 лет меняла паспорт и выбрала для своего ФИО матроним вместо патронима и теперь именуется Литвиненко Станислава Лесеевна. Украинцы получили право менять по собственному желанию не только имя или фамилию, но и отчество в феврале 2021 года.