Москва, 10 ноября, 2023, 19:51 — ИА Регнум. Инцидент со звёздами Давида на домах в одном из районов Парижа и последовавшие за этим обвинения в адрес России показал, что европейские политики измельчали — теперь это случайные люди, занимающие высокие посты. Об этом корреспонденту ИА Регнум 10 ноября заявил Алексей Кузнецов, профессор кафедры интеграционных процессов МГИМО, экс-руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН.

Кадр из видео Le Parisien

Ранее посол России во Франции Алексей Мешков назвал возмутительной позицию французского МИД, который обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела этого европейского государства и «создании напряжённости». Поводом для таких обвинений стало то, что портал RRN, который на Западе порой называют пророссийским, опубликовал снимки зданий со звёздами Давида.

Кузнецов согласился, что такие инсинуации в адрес России сродни попыткам обвинить Москву во вмешательстве в американские выборы. В действительности же Франция сама не изжила последствия нацистского прошлого.

«Во время Второй мировой войны, несмотря на сопротивление определённой части французов, очень многие стали коллаборационистами (вишистская Франция проводила прогерманскую политику — прим. ИА Регнум) и были вполне довольны теми бесчинствами, которые творились в Европе во второй половине 1940-х годов», — сказал Кузнецов.

Вторая причина того, что в Европе растут антисемитские настроения, — это ситуация на Ближнем Востоке. Как напомнил Кузнецов, государство Палестина, несмотря на то, что решение о его образовании приняли давным-давно, так и не создано. Естественно, что это порождает долгоиграющую напряжённость на Ближнем Востоке.

В то же время европейцы долгие годы после окончания холодной войны искренне рассчитывали на то, что чем больше в мире будет нестабильности за пределами Европы, тем выгоднее Европе будет зарабатывать деньги.

«Состоятельные люди со всего мира бежали в Европу от тех гражданских войн, от тех региональных конфликтов, которые поощрялись европейцами. Не будем забывать, что именно Франция повинна в уничтожении ливийской государственности», — заметил Кузнецов.

Что касается обвинений в адрес России, которые позволяет себе французский МИД, то, по мнению Кузнецова, это ещё одно свидетельство того, что политики в Европейском союзе давно измельчали.

«Как правило, это весьма случайные люди», — сказал он.

Аналогичную точку зрения в беседе с корреспондентом ИА Регнум высказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

«Подобные обвинения в адрес России — не новость, — констатировал он. — Ещё до начала Специальной военной операции на Украине Москву обвиняли во вмешательстве в выборы в нескольких странах, в организации корпоративных скандалов. Дело дошло до того, что даже представители Голливуда заявили, что критика новых фильмов из цикла «Звёздные войны» со стороны зрителей также организована Москвой. Якобы для того, чтобы посеять антагонизмы в западном обществе».

По его словам, это модель параноидального мышления, которая была характерна, например, для фашистского режима 1930-х годов в Германии, когда любые негативные события объясняли деятельностью неких международных еврейских организаций.

«Сегодня нишу евреев занимают русские. Народ, который политическими элитами Запада предназначен к порабощению и колонизации. И у них вызывает крайнее возмущение то, что мы сопротивляемся», — заявил Мендкович.

По его мнению, рост антисемитизма в Европе объясняется целым комплексом причин. С одной стороны, это, разумеется, события на Ближнем Востоке, а с другой — низкий уровень ассимиляции как еврейских, так и мусульманских общин на территории ЕС.

«В итоге еврейско-арабские противоречия переносятся с Ближнего Востока на новую землю. Ничего хорошего в этом нет, и Франции можно только соболезновать. Но во многом это результаты крайне неудачной внешней и, самое главное, внутренней этнической и социальной политики Парижа», — подытожил Мендкович.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Мешкова, обвинения главного внешнеполитического ведомства Франции направлены на то, чтобы ухудшить отношения Москвы и Парижа, которые и так не простые. Кроме того, он напомнил, что французская сторона не обращалась к представителям России за разъяснениями и не удосужилась провести расследование.

Звёзды Давида появились на жилых домах в Париже 31 октября — по подозрению в нанесении символики задержали мужчину и женщину из Молдавии, которых решено депортировать.

Обеспокоенность ростом антисемитизма во Франции высказал и глава европейского дипломатии Жозеп Боррель. Он призвал бороться с проявлениями такой нетерпимости и не допускать «импорта ближневосточного конфликта в Европу».

С ним солидарны и в Еврокомиссии, которая распространила заявление, в котором констатировала, что всплеск антисемитских инцидентов в Европе в последние несколько дней достиг экстраординарного уровня.