Якутск, 10 ноября, 2023, 19:04 — ИА Регнум. В Якутии медведь набросился на двух работников «РусГазБурения» на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Об этом написало местное издание SakhaLife.

Кадр из видео

Сообщается, что персонал предприятия заметил гоняющих кого-то собак, после чего из-за мешков с химреагентами выбежал медведь. Рядом с животным находился механик месторождения. Зверь сразу же на него напал.

Другие рабочие пытались отогнать медведя огнетушителями, но в этот момент животное набросилось на другого сотрудника. Для ликвидации зверя пришлось вызывать охотника.

По данным местных СМИ, у обоих пострадавших рваные раны, один находится в тяжёлом состоянии.

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Ранее в Краснодарском крае олень напал на двух грибников. Тогда сообщалось, что грибники проникли на территорию вольера, где в полувольных условиях содержаться дикие животные. Пройдя примерно километр, они встретились с самцом оленя благородного. Испугавшись, грибники начали кричать. Им удалось сбежать, однако они сильно пострадали.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре медведь напал на собиравшего орехи мужчину в Ермаковском районе Красноярского края. Пострадавшего мужчину пришлось эвакуировать вертолётом Ми-8 со спасателями на борту. Схожий инцидент произошёл 1 сентября, когда медведь растерзал мужчину в Приморском крае. Инцидент произошёл в окрестностях деревни Черемшаны неподалёку от Дальнегорска.

В конце октября красноярская полиция объявила в розыск медведя. Сообщалось, что дежурная часть этой ночью получила сообщение о нахождении на улице города дикого зверя. Жители Железнодорожного района краевого центра увидели медведя во дворе жилого дома на улице Копылова.