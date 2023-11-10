Москва, 10 ноября, 2023, 18:54 — ИА Регнум. «Космическая» свадьба прошла на ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия». Работники космодрома «Восточный» Алёна Кузьмина и Александр Андрейченко сочетались браком 10 ноября.

Алексей Никольский/ РИА Новости

Торжественная церемония состоялась в павильоне «Космонавтика и авиация». Молодожёны в соответствии с традициями оставили подписи в книге записи актов и обменялись кольцами, которые вынес человек в скафандре космонавта.

«Мы очень рады, что свой брак заключили в таком месте. Если бы мы праздновали свадьбу в кругу семьи, то мы бы не получили столько впечатлений, столько внимания», — сказала невеста.

Как считает жених, из-за сюрприза организаторов «свадьба прошла даже лучше, чем планировалось».

Пару поздравили губернатор Амурской области Василий Орлов, космонавт Сергей Корсаков и руководитель компании «ЦЭНКИ — Космодромы России» Николай Нестечук.

Не у каждого получится так сыграть свадьбу, отметил губернатор Орлов и добавил, что молодые работают «в правильном месте», ведь космодром «Восточный» — это будущее России, ворота в космос.

Как сообщало ИА Регнум, 10 ноября на ВДНХ проходит тематический День науки. Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ в Москве 4 ноября, она будет работать до 12 апреля 2024 года. На выставке демонстрируются важнейшие достижения страны в разных отраслях экономики. Свои экспозиции представили все 89 регионов.