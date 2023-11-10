Москва, 10 ноября, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Российский грузовой корабль «Прогресс МС-24» увёл Международную космическую станцию от столкновения с космическим мусором. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

Roscosmos/Global Look Press

Отмечается, что двигатели грузового корабля были включены в 18:07 мск и проработали 316,5 секунд, выдали импульс величиной 0,5 метра в секунду.

По предварительным данным, в результате манёвра высота орбиты МКС увеличилась на 900 метров.

После коррекции минимальная высота орбиты составляет 419,1 км, а максимальная — 436,1 км.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в августе российский грузовой корабль «Прогресс МС-22» выполнил манёвр уклонения МКС от возможного столкновения с космическим мусором. Двигатели корабля, пристыкованного к служебному модулю «Звезда» российского сегмента МКС, проработали 196 секунд, выдав импульс величиной 0,3 м/с, в результате чего средняя высота орбиты станции увеличилась на 0,5 км и составила 416,4 км.