Тель-Авив, Израиль, 10 ноября, 2023, 18:37 — ИА Регнум. ЦАХАЛ организует контроль безопасности в секторе Газа после уничтожения палестинского движения ХАМАС, заявил 10 ноября премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, слова которого приводит Channel 12.

Wang Zhuolun/Global Look Press Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

«После ликвидации ХАМАС в секторе Газа будет установлен израильский контроль безопасности, включая полную демилитаризацию, чтобы гарантировать отсутствие угрозы со стороны Газы», — сказал он.

Ранее старший советник премьер-министра Марк Регев уточнял, что в Газе необходимо присутствие израильских сил безопасности. При этом он подчеркнул, что Израиль не планирует оккупировать сектор Газа и брать на себя управление анклавом.

Глава израильского Минобороны Йоав Галант назвал сектор Газа «крупнейшей террористической базой, когда-либо построенной человечеством».

Он отверг возможность гуманитарных пауз до тех пор, пока палестинские группировки не освободят более 240 заложников. Тель-Авив продолжит военные действия до полной победы над ХАМАС, сказал министр.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября движение ХАМАС провело масштабную ракетную атаку на территорию Израиля, захватив ряд населённых пунктов. Израиль в ответ начал операцию «Железные мечи». По состоянию на 6 ноября число погибших от бомбардировок Израиля в секторе Газа превысило 10 тыс. человек. Минздрав анклава уточнил, что жертвами воздушных налётов в том числе стали 4104 ребёнка.

Президент России Владимир Путин назвал палестино-израильский кризис ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование ситуации.

Глава государства заявил, что эффективным путём решения конфликта на Ближнем Востоке является создание полноценного палестинского государства.