Омск, 10 ноября, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Порядок предоставления субсидий из регионального бюджета на приобретение топлива утвержден на заседании правительства Омской области под руководством губернатора Виталия Хоценко. Омские сельхозпроизводители смогут возместить часть понесенных расходов в период страды с августа по октябрь 2023 года. Общий объем финансирования данной субсидии составит 112 млн рублей.

Пресс-служба правительства Омской области Омские сельхозпроизводители смогут возместить часть понесенных расходов

Мера поддержки разработана по поручению главы региона Виталия Хоценко, и позволит оказать дополнительную помощь сельхозпроизводителям. Омская область стала одним из немногих регионов, где принято такое решение.

В период проведения уборочной кампании 2023 года в регионе наблюдался рост цен на дизельное топливо, что привело к увеличению себестоимости производимой продукции.

Мера поддержки позволит аграриям региона сохранить доходность предприятий и не допустить ухудшения их финансового состояния. Также поддержка позволит стабилизировать себестоимость производимой продукции и не допустить её дальнейшего увеличения.