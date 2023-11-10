Ужгород, Украина, 10 ноября, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Полуторагодовалая девочка выбежала на дорогу и попала под грузовик, пока её пьяная мать пыталась подняться с земли. Трагедия случилась в Закарпатье, сообщает 10 ноября издание «Страна. ua».

По данным полиции Закарпатской области, 32-летняя женщина шла по посёлку Ясиня и несла дочь на руках. Женщина была пьяна и в какой-то момент опустилась на тротуар. Девочку она выпустила из рук, та пошла к дороге и оказалась на проезжей части.

Женщина упала и пыталась встать на ноги. В этот момент ребёнка сбил грузовик «Урал». Произошедшее запечатлели камеры.

Девочку доставили в реанимацию, но она умерла из-за полученных травм. Водителя грузовика, которому 57 лет, поместили в СИЗО. За рулём он находился трезвым.

В крови матери нашли 1,7 промилле алкоголя. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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