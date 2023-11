Вашингтон, 10 ноября, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Американский телеканал CNN и агентство Associated Press (AP) прекратили сотрудничество с фотографом Хасаном Эслайей после сообщений о том, что в момент начала атаки ХАМАС на Израиль он находился среди нападавших, заявили 10 ноября представители телеканала и агентства.

В AP уточнили, что Эслайя время от времени работал внештатным сотрудником агентства и других международных новостных организаций в секторе Газа. Сотрудничать с ним они больше не будут.

В CNN подчеркнули, что фотограф не работал на их сеть в день нападения, а сейчас телеканал разорвал с ним все связи.

Оба СМИ утверждают, что не знали заранее о нападении 7 октября, фотоматериалы появились в их распоряжении спустя более часа после начала операции ХАМАС, а репортёров на границе с Газой у них не было.

Поводом для оправданий СМИ стала публикация неправительственной организацией Honest Reporting информации о причастности к атаке ХАМАС на Израиль фотографов ведущих мировых СМИ. В публикации фигурируют такие СМИ как Reuters, The Associated Press (AP), The New York Times (NYT) и CNN, которые работали с четырьмя фотожурналистами, запечатлевшими первые моменты нападения группировки на Израиль. В частности, Эслайя пересёк израильскую границу и снял подбитый танк ЦАХАЛ. В организации утверждают, что получили фото, на котором он запечатлён с лидером радикального движения ХАМАС Яхьей Синваром.

Также организация приводит в пример другого журналиста — Масуда, который сотрудничал с NYT. Именно он заснял известные на весь мир кадры пикапа, перевозившего тело немецко-израильской девушки Шани Лук.

Как передавало ИА Регнум, Шани Лук имела немецкое и израильское гражданство. Когда палестинское движение ХАМАС 7 октября вторглось на территорию Израиля, девушка находилась на музыкальном фестивале Supernova Sukkot Gathering недалеко от кибуца Реим.

На следующий день, 8 октября, в Сети появились кадры с лежащей в грузовике боевиков ХАМАС пленницей. Она была без сознания. Гражданка Германии Рикарда Лук узнала в ней свою дочь. Женщина опознала её по причёске и татуировкам. Она также рассказала, что Шани Лук отправилась на юг Израиля в составе туристической группы.

После атаки на музыкальной площадке, где проходил фестиваль, нашли тела 260 погибших. Один из участников фестиваля, которому удалось спастись, рассказал 10 октября, что людей погубило желание собрать свои вещи. Многие бросились к палаткам во время обстрела.