Воронеж, 10 ноября, 2023, 17:54 — ИА Регнум. В Воронежской области из-за ДТП остановлено движение транспорта на 662-м км автотрассы М-4 «Дон», сообщил 10 ноября «Автодор» в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Из-за ДТП нет движения на 662 км М-4 «Дон» в Воронежской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что организован перепуск движения в сторону Москвы на 672-м км и в сторону юга на 636-м км.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Краснодарском крае произошло массовое ДТП, повлёкшее гибель людей. Большегруз, бензовоз и семь легковых автомобилей столкнулись на федеральной трассе М4 «Дон» в Горячем Ключе. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель грузовика DAF, который не выбрал безопасную дистанцию и въехал во впереди идущий Hyundai. В одном из легковых автомобилей погибли водитель и пассажир.