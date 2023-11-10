Берлин, 10 ноября, 2023, 17:56 — ИА Регнум. НАТО необходимо усилить альянс, так как после выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) перестали работать механизмы контроля над вооружениями. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Берлине.

Иван Шилов ИА REGNUM

Столтенберг также заявил, что выход России из договора подрывает безопасность альянса, а Москва демонстрирует «полное пренебрежение» контролем над вооружениями.

«Всё это сделало мир более опасным и демонстрирует важность усиления НАТО», — заявил генсек.

Перед этим глава НАТО призвал Россию проявить ответственность в вопросе контроля над вооружениями. А британский эксперт в области нацбезопасности Уильям Фрир в интервью британской Express высказал мнение, что выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) является признаком того, что РФ оснастит свои Вооружённые силы большим количеством новой военной техники. Фрир назвал выход из ДОВСЕ символическим шагом, который говорит о напряжённости в отношениях России и Североатлантического альянса.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 7 ноября Россия завершила процедуру выхода из ДОВСЕ. Также силу для РФ утратили ещё два юридически обязывающих соглашения, связанных с ДОВСЕ. Во-первых, это Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств — участников Варшавского договора, во-вторых, это фланговый документ от 31 мая 1996 года.