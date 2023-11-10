Москва, 10 ноября, 2023, 17:49 — ИА Регнум. 10 ноября, во Всемирный день науки за мир и развитие, в павильоне компании «Роснефть» на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ проходит тематический День науки.

Glavarb.ru «Роснефть»

День науки открылся пресс-брифингом, участие в котором приняли глава Роснедр Евгений Петров, директор департамента научно-технического развития и инноваций «Роснефти» Александр Пашали, а также директор по исследованиям и разработкам «Иннопрактики» Владимир Лакеев.

В ходе пресс-брифинга спикеры рассказали об уникальных геологических экспедициях «Роснефти» и Роснедр по изучению российской Арктики, о сложностях проведения исследований в суровых условиях региона и продемонстрировали образцы добытых шельфовых пород.

«Роснефть» и Роснедра с 2022 года проводят экспедиции в северные моря для получения образцов континентального шельфа. В 2023 году проект уже охватил все моря российской Арктики, в результате экспедиций подняты более 1000 метров керна. Результаты исследований помогут уточнить прогноз по нефтегазовому потенциалу региона, изучить грунтовые условия, а также обосновать естественное продолжение структур российского шельфа в Северном Ледовитом океане. Подобные исследования — первые в истории изучения российской Арктики.

Реализация таких масштабных проектов возможна благодаря работам по малоглубинному стратиграфическому (стратификация — определение возраста, состава и условий формирования пород) бурению, которое проводят «Роснефть» и «Иннопрактика» с 2020 года. За это время российское буровое оборудование усовершенствовалось, а также были разработаны новые технологии привязки скважин, которые позволили расширить возможности исследования.

В лабораториях МГУ уже сделаны первые выводы о свойствах пород исследуемого региона. По результатам исследований может быть разрешен и многолетний спор ученых о распространении подводной палеомерзлоты на шельфе северных морей. Кроме того, впервые в истории изучения Восточной Арктики в акватории моря Лаптевых сразу в шести скважинах получены образцы мерзлого грунта. Это серьезный шаг для фундаментальной науки, который открывает доступ к знаниям об эволюции региона за последние десятки тысяч лет.

Кроме того, в рамках исследований Арктики был получен образец гранита, отобранный на глубине 130 метров под дном. Такая глубина представляет собой фундамент, континентальную кору Чукотского моря. Этот керн пойдет в первоочередном порядке на исследования изотопными методами.

«Роснефть» реализует в арктическом регионе комплексную научную программу исследований с 2012 года. За это время «Роснефть» провела уже более 40 научных экспедиций в пяти морях Арктики и собрала уникальный пласт информации об этом регионе. Геологические, океанологические, гидрометеорологические и экологические исследования проводятся в сотрудничестве с ведущими научными институтами страны.

В рамках Дня науки в павильоне «Роснефти» также состоятся тематические лекции. Ученый Арктического научного центра расскажет о том, как в ходе экспедиции впервые была произведена управляемая буксировка айсберга весом 1,1 млн тонн и почему эта работа была отмечена государственной премией правительства Российской Федерации. Кроме того, представители «Роснефти» расскажут о целях и задачах стратиграфического бурения в северных морях и о результатах исследований полученных образцов.

По окончании лекций будет также проведен тематический квиз, победитель которого получит от компании памятный приз, посвященный Дню науки в павильоне «Роснефти».