Луганск, 10 ноября, 2023, 17:25 — ИА Регнум. В Луганске местная жительница протаранила полицейский автомобиль, сообщил источник ИА Регнум. По данным собеседника агентства, один правоохранитель в результате ДТП скончался, ещё один пострадал.

Vladimir Baranov/Global Look Press

Авария произошла 9 ноября в Ольховском квартале. 42-летняя женщина за рулём Chevrolet Volt не предоставила преимущество на дороге автомобилю Lada Granta МВД по ЛНР и допустила столкновение.

За рулём полицейской машины находился 65-летний Александр Х., который от полученных травм скончался в больнице. Травмы получил также находившийся в машине младший сержант Илья А. Его госпитализировали с множественными переломами и закрытой травмой органов грудной клетки.

Предположительную виновницу ДТП также доставили в больницу с переломом шейного позвонка и правой лопатки.