Москва, 10 ноября, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу, возбуждённому после конфликта между мигрантами и жительницей города Сызрани в одном из магазинов города. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба Следственного комитета России в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее социальных сетях появилась информация о том, что в декабре 2022 года в одном из магазинов города Сызрани произошёл конфликт между женщиной — покупателем и уроженцами республик из ближнего зарубежья, в результате женщине был причинён вред здоровью.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что следственное управление СК РФ по Самарской области инициировало вопрос о передаче данного дела в своё производство для дальнейшего расследования.

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Самарской области Александру Воеводину принять предусмотренные законом меры для принятия к производству данного уголовного дела, а также доложить об обстоятельствах произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, мигранты избили администратора компьютерного клуба в Ростове-на-Дону. По информации одного из Telegram-каналов, 29 октября группа мигрантов пришла в клуб на ул. Космонавтов. Но играть они не собирались, а просто лежали на диванах, кидали джойстики и вели себя вызывающе. Когда администратор попросил их покинуть помещение, его побили. Отмечается, что 5 ноября один из них снова пришёл в клуб и жестоко избил администратора. У молодого человека раздроблены кости черепа, начался отёк мозга. Он попал в реанимацию, за его жизнь борются врачи. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под контроль ход расследования.