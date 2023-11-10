Москва, 10 ноября, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Артист балета Государственного Кремлёвского дворца Пётр Горбунов стал жертвой телефонных мошенников. Преступники убедили его перевести деньги за ремонт его автомобиля «УАЗ Хантер» на неизвестный счёт. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

kremlinpalace.org Пётр Горбунов

В конце октября у 25-летнего артиста балета Петра Горбунова сломался его автомобиль — «УАЗ Хантер». Молодой человек стал искать автосервис, чтобы вернуть машину в рабочее состояние. На «Авито» он увидел объявление с описанием необходимых ему услуг, но сервис находился в Твери. Пообщавшись с работниками, Горбунов всё же решил отправить машину в другой город. 21 октября за автомобилем прислали эвакуатор, УАЗ погрузили на него и увезли на автосервис.

Все операции сопровождались телефонными звонками сотрудников ремонта автомобилей. 10 дней машина находилась в автосервисе. А 31 октября Петру позвонили с незнакомого номера и попросили произвести оплату ремонта. Номер банковской карты, на которую нужно было перевести деньги, ему прислали в смс. Пётр ничего не заподозрил и попытался совершить операцию, но лимит на карте не позволил этого сделать. Тогда он попросил своего отца Дмитрия Сергеевича оплатить ремонт УАЗа. Пока мужчина переводил деньги, «сотрудники сервиса» настойчиво поторапливали клиента звонками.

Когда нужная сумма была отправлена, с артистом снова связались. На этот раз, Петру объяснили, что неоригинальную запчасть, которую ему обещали поставить, найти не удалось. Но в наличии есть оригинальная, правда цена на неё выше на 37 000 рублей. Его снова попросили перевести деньги. В этот момент Горбунову показалось, что его хотят обмануть и он решил не торопиться с покупкой. Через некоторое время Петру позвонил настоящий сотрудник этого сервиса, с которым артист изначально договаривался на ремонт. Оказалось, что ему тоже звонили неизвестные и расспрашивали о нюансах ремонта УАЗа, принадлежащего артисту. Так Пётр Горбунов узнал, что стал жертвой мошенников. После этого звонки с неизвестных номеров продолжились, у Петра пытались выманить ещё 17 000 рублей, но никаких переводов больше артист не совершал и на следующий день отправился в полицию.

«1 ноября поступило заявление от 25-летнего мужчины по факту мошенничества, ущерб составил 67 000 рублей», — рассказал собеседник агентства

В тот же день по заявлению артиста было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Пётр Дмитриевич Горбунов родился 10 февраля 1998 года. Он окончил Московскую государственную академию хореографии, после чего получил приглашение в театр «Кремлёвский балет», где работает в кордебалете.

Отец артиста — известный физик и член-корреспондент РАН Дмитрий Сергеевич Горбунов. Он работает в отделе теоретической физики Института ядерных исследований РАН и является специалистом в области физики элементарных частиц и космологии. В 2016 году Дмитрий Сергеевич получил почётное учёное звание профессора РАН.