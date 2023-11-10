Лондон, 10 ноября, 2023, 17:29 — ИА Регнум. В британском Уитленде в графстве Кармартешир 75-летний мужчина погиб, попав под копыта сбежавшей с рынка коровы. Об этом передаёт британская газета Metro.

Galina Barbieri/Global Look Press

Инцидент произошёл ещё в прошлом году. В публикации говорится, что 75-летний Хью Эванс переходил дорогу, когда к нему подбежала «чрезвычайно взволнованная» корова, сбежавшая с близлежащего рынка.

В материале издания сказано, что животное набросилось и растоптало несколько рёбер мужчины. Позже его доставили в больницу на вертолёте, но пенсионер скончался через шесть дней после инцидента.

По заявлению погонщика, слова которого приводит газета, корову хотели выгрузить из специальной перевозки, но скотина «одичала, погнула ворота перевозки и выбежала прямо на дорогу».

Другой погонщик рассказал изданию, что корова бежала с опущенной головой, как будто «собиралась напасть».

«Мы побежали назад, чтобы не попасть под удар коровы. Я увидел пожилого мужчину, переходящего дорогу. В этот момент она была на полпути. Я видел, как корова бежала к нему», — сообщил он.

Как передавало ИА Регнум, в конце октября в Таиланде дикая слониха затоптала старосту деревни в Таиланде. Накануне инцидента стадо из примерно десяти слонов пришло на плантацию пальм в районе Тха Чана. Во время выдворения животных в лес, слониха растоптала старосту деревни по имени Самнао Крайкет. Он получил травмы головы, перелом бедренной кости и рёбер. Он скончался по дороге в больницу.

До этого в индийском штате Ассам агрессивный бродячий слон убил пять человек, в том числе 11-летнего мальчика. По словам полицейских, слон «нападал на всех, кого видел». Специализированная команда усыпила животное.