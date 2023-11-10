Вашингтон, 10 ноября, 2023, 17:11 — ИА Регнум. В США подразделение крупнейшего банка Китая и мира Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) подверглось атаке с требованием выкупа. Об этом 10 ноября сообщило агентство Reuters.

ALEX PLAVEVSKI/ЕРА/ТАСС

По информации издания, хакеры зашифровали системы банка и потребовали выкуп за их разблокировку, из-за чего нарушились операции с гособлигациями США.

Отмечается, что несмотря на инцидент, ICBC успешно обработал сделки с гособлигациями и операции репо-финансирования, а влияние атаки на рынок было ограниченным.

По мнению экспертов, за атакой на ICBC стоит группировка Lockbit. Эта атака вызовет пристальное внимание регуляторов к кибербезопасности на финансовом рынке, пишет издание.

Как сообщало ИА Регнум, 9 ноября официальные сайты российских БЖФ Банк, ВБРР и Фора-Банк подверглись взлому неизвестными хакерами. На сайтах банков появилась информация о приостановке выплат по вкладам клиентов, спустя некоторое время сообщение было удалено. В кредитных учреждениях уточнили, что данные сообщения не соответствуют действительности и их клиентам ничего не угрожает.