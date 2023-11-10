Хельсинки, 10 ноября, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Обнаруженный возле места повреждения газопровода Balticconnector якорь принадлежал китайскому судну Newnew Polar Bear, заявил представитель национального бюро расследований Финляндии Ристо Лохи.

IMAGO/ Eero Vabamаgi/Global Look Press

«На текущей стадии можно утверждать, что якорь, который был найден в море 24 октября, походит на якорь Newnew Polar Bear по определенным техническим параметрам», — цитирует его телерадиоканал Yle.

По его словам, на якоре была обнаружена та же краска, что и на поврежденном газопроводе. Основная часть расследования завершена, однако предстоит ещё уточнить некоторые технические аспекты, добавил Лохи.

По данным телерадиоканала, специалисты обнаружили на морском дне с обеих сторон трубопровода следы, которые протянулись на несколько километров на восток, их мог оставить якорь.

Как сообщало ИА Регнум, о повреждении Balticconnector в финской экономической зоне 10 октября сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Он подчеркнул, что повреждение газопровода не могло возникнуть из-за естественных причин. Глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен заявил, что газопровод мог быть повреждён корабельным якорем. Эстонские СМИ выдвинули версию, что за происшествием стоит судно из Гонконга Newnew Polar Bear, которое в день аварии проходило возле Balticconnector.

24 октября Ристо Лохи заявил журналистам, что на месте повреждения газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией найден предмет, похожий на огромный якорь. При расследовании повреждения газопровода полиция концентрируется на версии,что к ЧП было причастно китайское судно, добавил он.

Эксперт-энергетик Александр Фролов усомнился в том, что газопровод Balticconnector могло повредить якорем китайское судно. Он обратил внимание, что якорь почему-то нашли далеко не сразу. Кроме того, объекты такого рода указывают на соответствующих картах, дабы капитаны кораблей могли знать, какие инфраструктурные сооружения расположены на морском дне, чтобы случайно не повредить их.