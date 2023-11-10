Финляндия определилась с основной версией повреждения Balticconnector
Финская полиция: повредивший Balticconnector якорь принадлежал китайскому судну
Хельсинки, 10 ноября, 2023, 17:02 — ИА Регнум. Обнаруженный возле места повреждения газопровода Balticconnector якорь принадлежал китайскому судну Newnew Polar Bear, заявил представитель национального бюро расследований Финляндии Ристо Лохи.
«На текущей стадии можно утверждать, что якорь, который был найден в море 24 октября, походит на якорь Newnew Polar Bear по определенным техническим параметрам», — цитирует его телерадиоканал Yle.
По его словам, на якоре была обнаружена та же краска, что и на поврежденном газопроводе. Основная часть расследования завершена, однако предстоит ещё уточнить некоторые технические аспекты, добавил Лохи.
По данным телерадиоканала, специалисты обнаружили на морском дне с обеих сторон трубопровода следы, которые протянулись на несколько километров на восток, их мог оставить якорь.
Как сообщало ИА Регнум, о повреждении Balticconnector в финской экономической зоне 10 октября сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Он подчеркнул, что повреждение газопровода не могло возникнуть из-за естественных причин. Глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен заявил, что газопровод мог быть повреждён корабельным якорем. Эстонские СМИ выдвинули версию, что за происшествием стоит судно из Гонконга Newnew Polar Bear, которое в день аварии проходило возле Balticconnector.
24 октября Ристо Лохи заявил журналистам, что на месте повреждения газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией найден предмет, похожий на огромный якорь. При расследовании повреждения газопровода полиция концентрируется на версии,что к ЧП было причастно китайское судно, добавил он.
Эксперт-энергетик Александр Фролов усомнился в том, что газопровод Balticconnector могло повредить якорем китайское судно. Он обратил внимание, что якорь почему-то нашли далеко не сразу. Кроме того, объекты такого рода указывают на соответствующих картах, дабы капитаны кораблей могли знать, какие инфраструктурные сооружения расположены на морском дне, чтобы случайно не повредить их.