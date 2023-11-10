Эр-Рияд, 10 ноября, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС достигнута договорённость об обмене пленными, передаёт саудовский телеканал Al Hadath.

Israel Fuguemann/Global Look Press

Так, по данным телеканала, группировка отпустит 100 женщин и детей из числа заложников в обмен на освобождение палестинских женщин и подростков, находящихся в заключении в израильских тюрьмах.

Другие подробности соглашения не раскрываются.

По данным неправительственной организации Комитета по делам палестинских заключенных, израильскими службами безопасности было задержано свыше 2,1 тысячи палестинцев с начала эскалации конфликта 7 октября.

Как передавало ИА Регнум ранее, порядка тысячи россиян подали заявки на эвакуацию из сектора Газа. Также сообщалось, что в списках на эвакуацию из сектора Газа, который подготовила Россия, очень много детей.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант в свою очередь отверг возможность гуманитарных пауз до тех пор, пока палестинские группировки не освободят свыше 240 заложников.