Дмитров , Московская область, 10 ноября, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Поводом для конфликта в подмосковном Деденево между учительницей и матерью шестиклассницы стало невыполненное домашнее задание. Об этом сообщает 10 ноября Lenta.ru.

кадр из видео

В публикации говорится, что учительница была недовольна не только отношением школьницы к предмету, но и её внешним видом. Она придиралась к девочке, сравнивала её с «быдлом» и резко высказывалась о родителях, которые, по её мнению, слишком много жалуются, пишет СМИ.

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Другие ученики рассказали, что натянутые отношения между педагогом и девочкой были давно. Учительница родилась в Луганской области, девочка приехала из ДНР. В ходе конфликта женщина заявляла, что отцу девочки следует отправиться в зону боевых действий.

Мать пришла в школу после очередной ссоры дочери с учительницей и спор перерос в рукоприкладство, сказано в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Сеть попало видео из Деденево с дракой учительницы математики и матери одной из учениц. Инцидент произошёл в школе имени Крупской. Прокуратура Московской области начала проверку.