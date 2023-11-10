Люберцы, Московская область, 10 ноября, 2023, 16:23 — ИА Регнум. В подмосковных Люберцах мужчина пришёл с гранатой в мусульманскую молельню во время намаза. Об этом 10 ноября сообщил Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА Регнум

По информации канала, его удалось задержать, когда он собирался выдернуть кольцо.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники полиции ждут взрывотехников, чтобы установить, боевая это граната или нет.

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