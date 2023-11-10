Москва, 10 ноября, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Вооружённые силы России отразили 18 атак украинских военных на купянском направлении. Об этом 10 ноября заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Российские военные улучшили положение по переднему краю на купянском направлении и отразили 18 украинских атак», — говорится в сообщении.

Также Минобороны сообщило, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли за неделю на херсонском направлении до 505 военных, 18 орудий артиллерии и 15 лодок.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что ВСУ за сутки потеряли на купянском направлении до 135 военных.

Военное ведомство ранее сообщило, что миномётчики Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили технику и живую силу ВСУ под Красным Лиманом. Артиллеристы ЦВО, взаимодействуя с операторами беспилотной авиации, перенаправили огонь на разведанный запасной маршрут ротации ВСУ, уничтожив лёгкую колёсную технику и группу подвоза боеприпасов противника, добавили в Минобороны.