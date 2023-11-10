Вашингтон, 10 ноября, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Мировому сообществу из-за действий американского президента Джо Байдена грозит «ядерное потепление», которое может привести к третьей мировой войне. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Univision.

Kyle Mazza/Global Look Press Дональд Трамп

«У нас в США сейчас некомпетентный лидер. Он не может спуститься со сцены и найти лестницу, он не может связать и двух слов, но имеет дело и с Путиным и с председателем КНР Си Цзиньпином. Главная угроза сейчас — это ядерное оружие. И ключевым переговорщиком у нас выступает человек, который даже не знает, что такое ядерное оружие. Можно закончить третьей мировой войной», — сказал Трамп.

Политик добавил, что сегодня человечеству угрожает не глобальное потепление, а «ядерное потепление».

Ранее Трамп заявил, что США впервые в своей истории близки к третьей мировой войне по причине нахождения у власти некомпетентных людей. Трамп добавил, что при Байдене в США из тюрем «выпускают заключённых», страна превратилась «в свалку мира».

Как передавало ИА Регнум, ранее Трамп обвинил Байдена в разжигании войн на Украине и Ближнем Востоке после того, как действующий глава Белого дома выступил перед американцами со словами о том, что если они хотят поддержать Израиль, то необходимо «дать безграничный чек на прокси-войну на Украине». Трамп назвал посыл Байдена самым опасным и вводящим в заблуждение, которое когда-либо произносилось из овального кабинета. Само выступление и слова были плохими, отметил Трамп.